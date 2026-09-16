Hallan sin vida a los cinco ocupantes del avión accidentado el domingo en Colombia

La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 hora local (14:23 GMT), sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda donde fue hallada.

Las cinco personas que viajaron en la aeronave estuvieron desde el jueves de la semana pasada en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atendió a habitantes del municipio y localidades vecinas, de acuerdo con información de las autoridades.

"Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá", indicó De la Espriella en su cuenta de X.

El presidente detalló que "todos los ocupantes fueron hallados sin vida" y expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

"Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia", afirmó el presidente.

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El Colegio Médico Colombiano lamentó esta semana "el trágico accidente de la aeronave en Chocó durante la brigada en salud" y recordó que "este doloroso hecho evidencia el compromiso" de los trabajadores sanitarios que llevan "salud a las zonas más apartadas".

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) aseguró que a la zona donde fueron hallados restos de la aeronave fue enviado "un equipo de rescatistas, de recuperación de personal", cuyos miembros "son expertos en búsqueda y rescate en combate".

"El ángulo de incidencia del terreno es muy alto, el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda. Entonces fue necesario insertarlos (a los rescatistas) con una grúa de rescate", explicó el comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, general Luis Miguel Díaz.

Los rescatistas, precisó, "están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta tres días (...) en el área y también con equipos de comunicaciones".