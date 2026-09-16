Hong Kong tipificará el amaño de contratos en edificios tras el incendio de Wang Fuk Court

El siniestro en dicho complejo residencial -donde la rápida combustión de andamiajes y mallas protectoras durante unas obras de remodelación bloqueó las vías de evacuación- destapó graves negligencias en los sistemas contra incendios, falta de supervisión técnica y sospechas de corrupción en la adjudicación de los contratos comunitarios.

Durante la presentación del plan, el mandatario avanzó reformas legales para elevar las exigencias en el mantenimiento de los equipos de extinción, endurecer las sanciones y modificar los quórums de votación en las juntas de propietarios con el fin de evitar abusos por parte de intermediarios y constructoras.

Asimismo, el Gobierno regional creará a partir de septiembre un registro restringido de contratistas homologados, cuyos directivos serán investigados previamente por las fuerzas de seguridad, y prestará asesoría técnica a las comunidades a través de los consejos de distrito, a la espera del dictamen definitivo que un comité independiente sobre el letal suceso prevé publicar a finales de octubre.

En materia urbanística, la hoja de ruta busca responder a la crónica crisis habitacional de la antigua colonia británica, condicionada por la escasez de suelo urbanizable y unos precios inmobiliarios entre los más altos del mundo.

Esta presión ha favorecido la proliferación de las llamadas "casas jaula", infraviviendas de escasos metros donde residen miles de personas en situación de extrema precariedad y hacinamiento.

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Para mitigar este déficit, el plan prevé que las próximas fases del programa oficial de vivienda protegida incluyan pisos de mayores dimensiones y reserven una mayor cuota para familias. Los nuevos inmuebles se edificarán mediante sistemas de construcción modular prefabricada para acelerar los plazos de entrega y optimizar el gasto público.