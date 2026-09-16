Imputan a un general colombiano por evitar que se legalizara una captura por narcotráfico

El acusado, brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, se desempeñaba como comandante del Comando Específico del Cauca (Cecau) cuando el hombre fue capturado con 4,5 kilos de pasta base de coca en el pueblo El Plateado y luego trasladado hasta Popayán, capital departamental.

Según la información, el general Mejía Torres dio la orden de devolver por vía aérea al acusado hasta el lugar de la detención, ya que consideraba improcedente la captura.

"El oficial presuntamente ordenó el retorno del detenido y de la pasta base de coca a El Plateado, y coordinó los recursos logísticos y operacionales para realizar el desplazamiento en un helicóptero UH-60 de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional y su apoyo aéreo FAC-4125", detalló la Fiscalía.

La decisión de Mejía impidió que el capturado sea puesto a disposición de la autoridad judicial competente y que se incaute la pasta base de coca, por lo que ahora es acusado de "interferir en el desarrollo de la investigación penal".

La Fiscalía indicó que el general aprovechó su puesto como comandante para elaborar dos informes, el 19 de octubre de 2025 y el 10 de marzo de 2026, en los que dio información falsa sobre las circunstancias de la detención del acusado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Tales documentos presuntamente fueron realizados con la finalidad de inducir en error a los funcionarios encargados de verificar la legalidad de lo ocurrido y que adelantaron las actuaciones administrativas y disciplinarias derivadas de dichos acontecimientos, basadas en un relato que no correspondería con lo sucedido", detalló el comunicado.

Mejía Torres, quien no aceptó los cargos, es acusado de los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.