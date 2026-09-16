Inicia primer paro en terminal del Puerto de Montevideo con servicios mínimos garantizados

Así lo anunció este miércoles la empresa en un comunicado en el que detalló que adoptará las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de dichos servicios, "procurando preservar la seguridad de las operaciones y reducir el impacto sobre los buques, las cargas, los transportistas y demás usuarios de la Terminal".

El conflicto, que suma más de 40 días de paralizaciones en lo que va del año, tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

Entre sus reclamos, el sindicato denuncia que el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados desde hace más de 20 años y que hay atrasos "en las obras prometidas para posicionar al Puerto de Montevideo como un 'hub regional', derivando en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país".

Por su parte, la empresa asegura que en los últimos meses participó en numerosas instancias de negociación y realizó "los máximos esfuerzos" posibles para alcanzar un acuerdo.

"TCP considera que el margen de negociación disponible por parte de la empresa ha sido plenamente utilizado y no se encuentra en condiciones de realizar nuevas modificaciones a las propuestas y condiciones ya planteadas", subrayó este miércoles en un comunicado.

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El pasado 11 de septiembre, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas resolvieron que los servicios mínimos que aseguren el funcionamiento de las prestaciones indispensables para preservar un nivel básico de seguridad y continuidad operativa de la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo deberán llevarse a cabo mientras se mantenga el conflicto entre la empresa y el sindicato.

La medida, criticada por la central sindical por entender que esta se parece mucho a una situación normal de trabajo, indica que deberá haber servicio en el muelle de carga y descarga de buques y en la recepción de contenedores llenos y vacíos de importación y exportación.

Según la Confederación de Cámaras Empresariales, los paros llevados a cabo en la terminal de contenedores durante este año generaron pérdidas para el país que ascienden a decenas de millones de dólares.