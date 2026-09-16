Interceptados 168 migrantes este miércoles en once pateras en las Islas Baleares (España)

El primer grupo que llegó fue de 18 migrantes de origen magrebí, según informó la Delegación del Gobierno español en Baleares, y en la operación participaron agentes de la Guardia Civil, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local.

Al poco tiempo fueron rescatados siete migrantes magrebíes en el mar, a 3 millas al sur de la isla de Cabrera, por guardias civiles de Santanyí, la Usecic y Salvamento Marítimo; y poco después, otras 12 personas del mismo origen en Formentera.

A continuación, llegaron otras 20 personas en una patera a la isla de Ibiza, nueve a Mallorca, otro grupo de seis a Ibiza, 51 migrantes a Formentera (repartidos en tres pateras) y, por último, 28 personas de origen subsahariano a Mallorca.

A media tarde interceptaron a un grupo de 17 migrantes, de origen magrebí, en la zona del Faro de la Mola, en Formentera, de los que se hizo cargo la Guardia Civil y el Servicio Marítimo Provincial.

En lo que va de año, llegaron a este archipiélago español más de 300 pateras con más de 6.000 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

Mientras, en la isla de Lanzarote, en el océano Atlántico, fallecieron tres personas y otra sufrió lesiones de carácter crítico en un lancha neumática con 68 ocupantes de origen subsahariano rescatadas por Salvamento Marítimo esta madrugada.