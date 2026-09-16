Investigan en Perú a escultor acusado de abusos y explotación sexual por mujer colombiana

El Ministerio Público indicó este miércoles en un comunicado que la investigación fue abierta por la presunta comisión de los delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual.

De acuerdo con la denuncia, Sifuentes habría abusado sexualmente de la víctima en Colombia en 2019, cuando ella tenía catorce años; y posteriormente pagó para que la llevaran a Lima, donde ella quedó embarazada por los repetidos abusos del escultor, que en ese momento tenía 56 años.

El caso salió a la luz a través de un reportaje del programa dominical de televisión Cuarto Poder, en el que la denunciante también aseguró haber sido víctima de violencia física por parte del artista plástico.

Hasta el martes, la hija de ambos seguía en custodia de Sifuentes, pese a las demandas de la madre a la Justicia peruana para que no siguiera en el mismo entorno en el que ella denuncia fue violentada junto a otras mujeres, tanto mayores como menores de edad.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, anunció este miércoles que la niña ya pasó la última noche en custodia de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio, cuyos especialistas vienen realizando las diligencias correspondientes para definir la tenencia tutelar de la menor de edad.

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Seminario señaló que los profesionales de la UPE están evaluando a la niña mientras el Gobierno continúa brindando acompañamiento psicológico y asesoría legal a su madre.

La denunciante está recibiendo atención por parte de la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit) de la Fiscalía, a través de un equipo multidisciplinario conformado por un abogado, una trabajadora social y un psicólogo, y con el apoyo de la organización estadounidense OUR Rescue.

También se dispuso tomar su declaración mediante entrevista única en cámara Gesell para consignar su testimonio en calidad de prueba anticipada y con miras a un eventual juicio, la realización de pericias fonéticas y transcripción de audios de contenido incriminatorio, entre otros.

Las diligencias se ejecutan de forma coordinada con agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (Divintrap) de la Policía Nacional, a fin de establecer la plena identificación de otras posibles víctimas y determinar más hechos delictivos que vinculen al investigado Luis Sifuentes.