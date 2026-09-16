Israel anuncia licitación para otras 2.167 viviendas del polémico megaproyecto colono E1

Pese a la presión de la comunidad internacional y la amenaza de posibles sanciones, las ofertas para esta licitación pública, según detalló este miércoles la ONG israelí Ir Amim, podrán ser enviadas desde el 25 de octubre (dos días antes de las elecciones presidenciales) hasta el próximo 21 de diciembre.

"La nueva fecha subraya la determinación del Gobierno de impulsar el proyecto del asentamiento E1 con toda su fuerza y ​​crear una realidad cada vez más irreversible sobre el terreno antes de las elecciones", denuncia Ir Amim en un comunicado.

Ya el pasado 18 de agosto, el Gobierno israelí anunció una primera licitación para construir 1.234 viviendas en esta zona ocupada de Cisjordania, que con las 2.167 anunciadas hoy suman las 3.401 aprobadas hace un año para el proyecto, al cual se opone gran parte de la comunidad internacional.

El pasado 8 de septiembre, Reino Unido, Francia y Canadá anunciaron que prohibirían la importación de productos de los asentamientos para evitar la creciente toma israelí de Cisjordania, en un comunicado conjunto con otros nueve países, incluido España.

No obstante, el secretario de Exteriores británico, el judío Ed Miliband, concretó que el veto británico a las importaciones colonas solo entraría en vigor en seis o nueve meses, y detalló nuevas sanciones contra empresas e individuos que faciliten el crecimiento del plan urbanístico.

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Con la construcción de esas 3.401 viviendas, Israel tomará un terreno de 1.200 hectáreas situado al este de Jerusalén, separando esta ciudad del resto de Cisjordania ocupada y expulsando a varias comunidades beduinas palestinas de sus tierras.

Este megaproyecto urbanístico imposibilitaría definitivamente la continuidad territorial de un futuro Estado palestino.