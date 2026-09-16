Italia eximirá del impuesto de circulación en 2027 a turismos y motos de hasta 80 kW

La medida beneficiará a un colectivo que abarca a más del 70 % del parque automovilístico italiano.

La disposición fue acordada en el Consejo de Ministros dentro de un proyecto de decreto-ley de medidas urgentes para mitigar los efectos del incremento continuado en el precio de los combustibles.

La primera ministra, Giorgia Meloni, detalló en rueda de prensa que la exención alcanzará a más de 13,2 millones de coches y a 1,1 millones de motocicletas, sumando casi 14,5 millones de vehículos en total.

Entre los modelos más vendidos en el mercado italiano que podrán acogerse a este beneficio figuran el Fiat Panda, el Dacia Sandero, el Citroën C3, el Toyota Yaris, el Renault Clio y la versión de acceso del Jeep Avenger.

La exención se aplicará a los pagos con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027 para motores de gasolina, diésel e híbridos que no superen los 80 kW (108,8 CV), dejando fuera a los modelos de gama alta.

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Si un contribuyente posee varios vehículos que cumplan el requisito técnico, la ley asignará automáticamente la exención al coche de menor potencia o, en su defecto, al de cuota tributaria más baja, exigiendo además que el vehículo esté debidamente asegurado.

Meloni defendió el plan como "una medida estructural" frente a intervenciones temporales en los carburantes, las cuales calificó de costosas y poco focalizadas, apostando por "concentrar los recursos en quienes más lo necesitan".

De forma complementaria, el Ejecutivo prorrogó los descuentos directos al repostaje para mitigar los precios en autopistas, que actualmente alcanzan los 2,326 euros por litro para el diésel y 2,22 euros para la gasolina, según los últimos datos del Ministerio de Empresas de italia.

"Prevemos durante una semana más la reducción de los impuestos especiales sobre el diésel en 10 céntimos por litro, que considerando el IVA significa una rebaja de unos 12,2 céntimos", explicó Meloni.

Posteriormente, se aplicará un descuento menor de 5 céntimos (unos 6 céntimos con IVA) hasta el 5 de octubre. A partir de esa fecha, entrará en funcionamiento el sistema de "impuestos especiales móviles".