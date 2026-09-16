Jóvenes en Panamá encuentran una oportunidad en plena crisis de empleo

Ciciliano es uno de los 30.000 postulantes que se inscribió en una plataforma facilitada por la Alcaldía de Panamá para enlazar aspirantes y empresas, un tercio de los cuales, según dijeron funcionarios a EFE, acudieron presencialmente a una feria de empleo instalada en el centro de convenciones Atlapa, en la capital panameña, que finaliza este miércoles tras dos días.

"Llegué a las 4 de la mañana, madrugué, porque al que madruga, Dios lo ayuda", dijo este entusiasta bachiller panameño, que habita en la periferia de la capital y que solo quiere "seguir adelante y ayudar" a su familia en lo que pueda.

El mercado laboral de Panamá, un país de poco más de cuatro millones de habitantes, es complejo. Las estadísticas oficiales sitúan la tasa de desempleo en el 10,4 %, según la medición de septiembre de 2025, que además ubicó en 47,1 % la informalidad.

Los economistas coinciden en que los sectores que mueven la economía, como el Canal interoceánico, la logística y los servicios financieros, no son generadores intensivos de empleo.

Sí lo son la construcción, que lleva años alicaída, el agro, abandonado desde hace décadas, la industria manufacturera, que sigue magra pese al potencial del sector, o el comercio, que vive ahora un momento de pujanza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este escenario lo completa un sistema educativo que, como ha reconocido el propio Gobierno, está desfasado y no dota a las nuevas generaciones de las competencias que exige el mercado laboral, una situación con la que se justifican los bajos salarios que lo caracteriza.

De hecho, la tasa de desocupación más alta, situada en el 24,3 % según la medición de septiembre de 2025, la registran los jóvenes entre 15 a 19 años.

Anyelin de Gracia, una bachiller de 18 años que este miércoles también consiguió un empleo en una cadena de comida rápida, dijo que para los jóvenes obtener un trabajo es "bastante difícil".

"Yo estuve buscando en páginas (web) y pedían personas de 30 a 40 años o si no de 20-23 años", relató esta joven, tras confesar que había llegado a la feria de empleo "sin tantas expectativas".

Pero "gracias a Dios todo salió bien. Hoy en día fui contratada", se me ha dado "esta oportunidad, voy a aprovecharla al máximo", agregó con entusiasmo.

Un portavoz oficial dijo a EFE que ambos jóvenes fueron contratados con salario mínimo, que para el área comercial en la Ciudad de Panamá ronda los 420 dólares mensuales, de acuerdo con las cifras oficiales.

El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, comentó a EFE que este miércoles vio cómo tres jóvenes fueron contratados "no por su hoja de vida, sino por la actitud que proyectaron durante sus entrevistas", lo que "demuestra que muchas empresas saben que el capital humano carece de la educación que ellos necesitan".

"Entonces le toca a la empresa privada capacitar y complementar el lo que el sistema (educativo) no le ha dado al joven", agregó.

Los economistas advierten que Panamá vive una crisis de empleo, con incluso personas con alto nivel de preparación que no encuentra uno o se le ofrecen salarios bajos, una situación que persiste pese a que el país parece estar retomando el buen ritmo económico como lo indica el crecimiento en un 5,5 % registrado en el primer semestre de este año.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirma que su Gobierno hace lo necesario para atraer la inversión privada que se necesita para generar más puestos de trabajo y mejor remunerados.