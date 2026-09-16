La actividad económica de Brasil sigue en desaceleración y cae un 0,2 % en julio

El índice, considerado una medición previa del producto interno bruto (PIB), retrocedió por segundo mes consecutivo tras haber disminuido ya un 0,6 % en junio.

Por otro lado, si se compara con el mismo mes del año pasado, hubo un avance del 1,1 % en la actividad económica.

En julio, el desempeño del principal motor de Latinoamérica se vio arrastrado por las caídas de la agricultura (-1,2 %), que últimamente era el sector más pujante de la economía, y de la industria (-0,4 %).

Al mismo tiempo, el sector servicios, que representa alrededor de dos tercios del PIB brasileño, se mantuvo estable.

El dato confirma la desaceleración de la economía del país sudamericano, que creció apenas un 0,5 % en el segundo trimestre frente al avance del 1,1 % en el primero.

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Después de que el PIB creciera un 2,3 % en 2025, la mayoría de analistas prevé un avance menor o, como mucho, igual para 2026, año de elecciones presidenciales.

Entre los factores que amenazan el crecimiento de la economía figura la alta tasa de interés, situada en un 14 % anual y sobre la cual el Banco Central debe decidir en su reunión de hoy.

Además, el fenómeno climático de El Niño, que los científicos prevén que sea muy fuerte este año, puede afectar al sector agrícola debido al aumento de las temperaturas en ciertas regiones del país.