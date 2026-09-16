La Bienal de Lyon convierte una nave industrial en un viaje por las urgencias del mundo

La francesa Laure Prouvost, autora de 'Caricia amarga en suspenso', identifica este organismo, que se hincha con cada inspiración de aire, con una ballena, pero quien penetra en él siente como si entrara en las entrañas de un planeta contaminado, que respira a duras penas y navega a la deriva.

La artista construye así una experiencia inmersiva que busca provocar sensaciones, más que ofrecer respuestas.

Es una de las 120 propuestas de artistas de 42 nacionalidades que integran esta edición, que espera atraer a unos 300.000 visitantes hasta el 13 de diciembre. Entre los presentes abundan los artistas españoles e hispanoamericanos, entre ellos, Lara Almarcegui, Núria Güell, Miguel Rothschils o Álvaro Urbano.

Además de en Los Grandes Locos, una antigua nave de la compañía pública de ferrocarriles francesa SNCF situada en el sur de Lyon, la Bienal se desarrolla en el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon (MAC Lyon), el Museo de los Tejidos y las Artes Decorativas, así como en otros muchos museos y centros culturales de Lyon y su entorno, que se han sumado al proyecto.

Cada uno aborda una dimensión distinta de la economía, el concepto que articula la propuesta de la comisaria Catherine Nichols. Los Grandes Locos representa el mundo industrial; el Museo de los Tejidos, el tejido laboral y social; y el MAC Lyon, la dimensión existencial, entre los vivos y los muertos, el pasado y el futuro.

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"Cuando hablamos de economía, no sólo hablamos de dinero y finanzas, hablamos de gestionar nuestro hogar y el lugar en el que vivimos, el planeta", explica Nichols, historiadora del arte y comisaria de esta edición.

Nichols cuenta que todo el proyecto, bajo el título 'Pasar de un sueño a otro', nació de su descubrimiento de Lyon, una ciudad próspera e industrial que esconde en su interior un secreto, sus famosas 'traboules', pasadizos históricos que permiten ir de un edificio a otro y de una calle a otra.

"Lo que más me sorprendió cuando llegué aquí fue la psicogeografía de la ciudad, que está marcada por esas 'traboules', que permiten pasar de un espacio soñado a otro", explicó Nichols.

La comisaria dijo que, tras asistir a la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos y al ver cómo se rodeaba de los hombres más poderosos del planeta, tuvo claro "que había que hablar de la situación actual, del cambio climático y de todos los desafíos a los que hacemos frente y, todo eso, en relación con la economía".

De ese planteamiento ha surgido 'Danza del Diálogo', del artista ghanés Akwasi Bediako Afrane, un laberinto construido con microchips, pantallas, servidores, impresoras y cables que recuerda al interior de un gigantesco circuito electrónico.

Parte de la obra fue creada con la ayuda de los pacientes de un hospital y habitantes de una localidad del oeste de Lyon. De esta manera, los objetos tecnológicos obsoletos se transforman en materia para construir comunidad.

Más adelante, aparece en el recorrido una montaña de lo que, a primera vista, parecen bloques de paja. Sin embargo, de cerca el visitante descubre que son más de 120 toneladas de papel comprimido.

Es 'Montaña alegórica', del colectivo alemán Raumlaborberlin, que convierte el papel, a la vez un residuo industrial y soporte de conocimiento y cultura, en una montaña atravesada por una gruta. La instalación remite a la caverna de Platón y a la posibilidad de observar la realidad desde otra perspectiva.

Y en 'Hummelmania', de la neerlandesa Mette Sterre, el trabajo de oficina se convierte en una pesadilla absurda. Criaturas sin rostro se agitan entre fotocopiadoras y montañas de papel mientras los visitantes pueden ponerse sus máscaras y lanzarse en sillas de oficina con ruedas por un circuito de obstáculos.

En palabras de Nichols, esta Bienal plantea "cómo podemos pasar de un sueño al otro, con todas las urgencias de un momento en el que, paradójicamente, parece que estamos paralizados".