La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,65 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió el 2,18 %, hasta los 132.423.776,99 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de YPF (-4,8 %) y Pampa Energía (-3,3 %), mientras que las que más subieron fueron las de Metrogas (+1,7 %) y Grupo Supervielle (+1.3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 1,2 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a los 510 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió cinco pesos, a 1.535 por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación; mientras que la cotización en la plaza mayorista subió seis pesos, a 1.512 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.560 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 0,5 %, a 1.605,29 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó el 0,3 %, a 1.537,56 pesos por unidad.