La bolsa de São Paulo cae un 0,51 %, arrastrada por Vale y Petrobras

Tras ceder un 0,9 % el lunes y recuperar un 0,54 % la víspera, el Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró en los 185.547 puntos básicos a la espera de que el Banco Central de Brasil divulgue próximamente si modifica o mantiene la tasa básica oficial de intereses, actualmente en el 14,0 % anual.

En el mercado de divisas, el real cerró prácticamente estable respecto al dólar, con una discreta apreciación del 0,06 %.

La moneda estadounidense acabó cotizada a 5,151 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En lo que respecta al ámbito nacional, los operadores financieros están pendientes de cómo avanzará la crisis institucional en el seno de la Corte Suprema brasileña, luego de que la víspera la sesión para definir si se abría una investigación contra el magistrado Alexandre de Moraes por su sospechosa relación con un banquero encarcelado acabó sin un horizonte claro.

Asimismo, el Banco Central divulgó que la actividad económica de Brasil retrocedió por segundo mes consecutivo (-0,2 % en julio respecto a junio), lo que confirma la desaceleración de la economía del país suramericano, que creció apenas un 0,5 % en el segundo trimestre frente al avance del 1,1 % en el primero.

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Este miércoles se conoció también que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió de forma unánime aumentar los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla de entre el 3,75 y el 4 %, en lo que supone la primera subida desde julio de 2023.

Con todo, los valores de Petrobras se desplomaron un 3,53 %, en línea con los precios internacionales del petróleo.

Por su parte, las acciones de la minera Vale encabezaron el podio de las más negociadas del día y acabaron también con una caída del 2,14 %.

Los grandes bancos acabaron con destinos distintos, siendo que los valores de Banco do Brasil fueron los únicos que cerraron con contundentes ganancias (3,04 %).

Las acciones de Bradesco cerraron prácticamente estables (0,05 %), mientras que las de Santander (-0,96 %) e Itaú Unibanco (-0,12 %) acompañaron la senda negativa.

Sin embargo, los valores de la petroquímica Braskem fueron los grandes perdedores de la jornada, con una baja del 15,17 %.

En la otra cara de la moneda, las acciones preferenciales de la empresa de utensilios Hercules (24,51 %) y de la fabricante y comercializadora de juguetes Estrela (18,54 %) se llevaron las mayores ganancias de la sesión de este miércoles.

El volumen financiero en la bolsa paulista superó los 72.000 millones de reales (14.059 millones de dólares), en casi 3,8 millones de operaciones, según resultados preliminares.