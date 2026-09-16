La Cámara Baja de EE.UU. aprueba declarar en desacato a Leon Black, socio de Epstein

La votación llega un día después de que el Comité de Supervisión de la Cámara votara 41 a 0, recomendando que la Cámara en pleno tomara medidas contra Black por negarse a cooperar.

El caso se puede remitir ahora al Departamento de Justicia para que evalúe si lleva el asunto ante un gran jurado y busca cargos penales por desacato al Congreso, un delito que puede acarrear hasta un año de cárcel.

La resolución afirma que "la negativa deliberada del señor Black a cumplir con las citaciones del Comité de Supervisión constituye desacato al Congreso y justifica su remisión al Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia para su enjuiciamiento conforme a lo dispuesto por la ley”.

El presidente del Comité y representante republicano James Comer declaró este miércoles que la medida adoptada demuestra que "nadie está por encima de la ley".

"Leon Black desobedeció dos citaciones judiciales, y la Cámara de Representantes de Estados Unidos actuó con rapidez para declararlo en desacato al Congreso", añadió.

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El principal demócrata del comité, el representante Robert Garcia, calificó la votación como "un paso importante hacia la justicia" y afirmó que es necesario conocer por qué Black "le dio a Jeffrey Epstein 180 millones de dólares".

Black, que mantuvo una larga relación comercial con Epstein, ha declarado que no cometió ningún delito y ha lamentado su relación con el delincuente sexual, que falleció en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Las autoridades no han acusado a Black de ningún delito, pero su nombre apareció repetidamente en los archivos Epstein y, según informó The New York Times, el empresario pagó al delincuente sexual un total de 170 millones de dólares, por lo que describió como servicios de planificación fiscal y patrimonial entre 2013 y 2017.