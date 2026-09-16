La Justicia argentina suspende decreto de Milei sobre regalías de complejo hidroeléctrico

Según informaron fuentes oficiales, el juez federal Juan José Baric, de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa, centro), dejó sin efecto en forma cautelar el decreto firmado el viernes pasado por Milei, que modificó el régimen de distribución de las regalías por la electricidad generada por Los Nihuiles.

Mediante el decreto, Milei dejó sin efecto ese régimen que desde 1973 ordenaba distribuir las regalías del complejo hidroeléctrico entre Mendoza (oeste) y su vecina La Pampa.

Tras la publicación del decreto, el Gobierno de La Pampa recurrió a la Justicia en contra de la medida presidencial.

"La Pampa seguirá cobrando regalías del río Atuel. Una vez más, luchar por lo que corresponde al pueblo pampeano da sus frutos", dijo por redes sociales el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto.

Las cuatro centrales que integran el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles se ubican cerca de la ciudad de San Rafael, en Mendoza, sobre el río Atuel que, aguas abajo, ingresa en territorio de La Pampa.

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Ambas provincias mantienen un conflicto desde la década de 1940 por el aprovechamiento y la regulación del caudal de este río, que dejó de fluir naturalmente a partir de la construcción de Los Nihuiles en 1947.

En 1987, la Corte Suprema de Argentina reconoció el carácter interjurisdiccional del río, mientras que en 2020 el máximo tribunal ordenó establecer un caudal mínimo permanente para que las aguas llegaran a La Pampa.

En cuanto a las represas, en 1973 se estableció mediante un decreto que las regalías debían ser repartidas en partes iguales entre las dos provincias, pero Milei anuló el viernes pasado esa medida y estableció que el 100 % fuera cobrado por Mendoza.

En tanto, el Gobierno de Mendoza mantiene abierto desde 2022 un proceso judicial ante el Supremo para "recuperar" las regalías ya cobradas por La Pampa durante casi medio siglo, por un monto que ronda los 680 millones de dólares.

Mendoza también busca avanzar en el proceso de licitación para entregar Los Nihuiles a un nuevo operador privado por un plazo de 30 años.

Con una capacidad instalada cercana a 290 megavatios, Los Nihuiles constituye uno de los principales complejos hidroeléctricos de Argentina.