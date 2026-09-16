La navegación internacional ha sufrido 80 ataques desde que empezó la guerra contra Irán

Estos ataques se han producido principalmente en los alrededores del estrecho de Ormuz -debido a los bloqueos cruzados por parte de Irán y de EE.UU.-, pero también en el cercano mar Rojo, donde el movimiento hutí (rebeldes del Yemen) ha protagonizado el pasado 11 de agosto uno de los ataques más mortíferos, con cuatro marinos muertos.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, dejó claro que no se puede culpar a un solo actor de estos ataques: "No es un solo país el que ataca a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz", aclaró.

Domínguez lamentó que los conflictos geopolíticos "se están utilizando como pretexto para atacar a gente del mar inocente".

Además de las pérdidas humanas, Domínguez resaltó las enormes repercusiones que la guerra contra Irán está teniendo en el comercio marítimo mundial: así, el crudo de brent y el de Texas han superado los 100 dólares en varias ocasiones en estos meses, lo que está creando tensiones inflacionistas en varios países, aunque Domínguez no entró en ese detalle.

Por todo ello, el secretario general de la OMI instó a los países a que eleven este asunto "a los organismos pertinentes de Naciones Unidas para abordar las causas fundamentales y encontrar soluciones", y ofreció toda la ayuda técnica de la organización en busca de esas soluciones.

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Es previsible que la tensión en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo ocupen buena parte de los debates de la semana de alto nivel de Naciones Unidas, que comienza el próximo martes en Nueva York y supone la gran cita de la diplomacia mundial.