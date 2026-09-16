La ONG Viasná denuncia la expulsión a Lituania de 25 presos políticos liberados por Minsk

"El 15 de septiembre, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, John Cole, visitó Minsk para hablar con Alexandr Lukashenko. El 16 de septiembre, Cole anunció la liberación de 25 personas indultadas. Todas ellas han sido trasladadas por la fuerza en Lituania", indicó Viasná en su web.

El defensor de derechos bielorruso Vladímir Labkovich comentó en una entrevista con Euroradio que en Viasná esperaban que la cifra de los presos liberados por Lukashenko fuera "mucho mayor".

"Es evidente que esperábamos una cifra mucho mayor. El Sr. Cole también mencionó esta cifra cuando dijo que su objetivo era aumentar el número de liberados a hasta 1.000 personas. En mi opinión, las negociaciones fueron difíciles y no dieron resultado. Porque 25 personas es una cifra bastante pequeña. Esperábamos muchas más", dijo.

En su opinión, "solo se autorizó la liberación de quienes serían expulsados ​​del país".

"Según nuestra información, la liberación debía beneficiar a al menos a 200 personas, de las cuales entre 20 y 25 serían deportadas, y el resto permanecería en Bielorrusia", explicó.

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Cole anunció previamente que Estados Unidos levantaría las sanciones a dos compañías bielorrusas -Lakokraska y Bellesbumprom- como resultado de las negociaciones con las autoridades de ese país.

La primera es una empresa de pinturas y la segunda se especializa en la industria maderera y la producción de papel.

Cole, que se reunió el lunes con el líder de la antigua república soviética, señaló que "Bielorrusia y Estados Unidos alcanzaron un gran progreso en las negociaciones", en las que las partes debatieron "temas internacionales, de la agenda bilateral y otros de interés mutuo".

La víspera el enviado de la Casa Blanca también aseguró que su país desbloqueará los activos bancarios bielorrusos congelados en territorio estadounidense.

Desde diciembre pasado el autoritario líder bielorruso y Cole han sostenido varias rondas de consultas, tras las cuales Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de las sanciones a las exportaciones de potasio.

El pasado viernes Lukashenko anunció el envío del primer cargamento de potasio a Estados Unidos, ocasión en la que aprovechó para exigir el retorno de los activos bancarios bielorrusos congelados en territorio estadounidense.