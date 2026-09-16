La polémica por la exclusión de Macklemore enturbia la gira de Ed Sheeran

Macklemore anunció el lunes que había sido excluido de la gira de Sheeran por haber realizado comentarios a favor de Palestina los días 4 y 5 de septiembre cuando estaba sobre el escenario del MetLife de Nueva Jersey acompañando al británico.

El rapero estadounidense hizo un discurso a favor de una "Palestina libre" y dijo que quería que la gente de Gaza y de la Cisjordania ocupada supiera que "no nos hemos olvidado de ellos".

Sheeran no se pronunció hasta el martes, desde su cuenta de Instagram y con palabras que recibieron duras críticas de sus seguidores, algo que ya no podrán hacer dado que en la cuenta se ha desactivado la posibilidad de hacer comentarios.

El cantante de 'Shape of You' atribuyó la salida de su amigo Macklemore exclusivamente a una decisión de los promotores, después de que varios estadios vetaran su aparición como telonero.

"Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y dolor causado a ambas partes es una tragedia humana", señaló en el texto, en el que lamentó que haya "demasiadas guerras en el mundo que causan un dolor inconmensurable y que no deberían tolerarse".

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El británico aseguró que tiene sus opiniones personales sobre "este conflicto devastador" y que solo porque haya elegido no hablar en público, no significa que no le importe lo que ocurre.

Lo que no quiere es usar su plataforma profesional para hacer política, resaltó el cantante, que también mostró su respeto por Macklemore "por decir alto lo que piensa y defiende". Pero él personalmente prefiere usar su fama "como un lugar seguro, un refugio para mantener la diplomacia y dejar el diálogo abierto".

Macklemore, por su parte, evitó culpar a Sheeran personalmente; más bien, lo describió como un amigo y dijo que se encontraba en una situación “jodida”.

Mientras, los artistas que debían acompañar a Sheeran en lo que queda de gira, han ido abandonando el tour: los irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas anunciaron en Instagram que abandonaban el proyecto.

Rowe y Lukas Graham iban a sustituir a Macklemore en las fechas estadounidenses que restan de la gira, mientras que Beoga venía interpretando junto a Sheeran varios temas -algunos coescritos por la banda folk irlandesa- en la parte central de cada concierto.

Sin embargo, tanto en la web oficial del británico como en las de los estadios en los que se celebrarán los próximos conciertos, este miércoles siguen apareciendo los nombres de Rowe y Graham como teloneros. Y Finneas estaba anunciado (y lo sigue estando) en varias de las citas latinoamericanas.

La próxima fecha de la gira es el 19 de septiembre en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. A continuación, Sheeran continuará por Estados Unidos: Foxborough (días 25 y 26), Atlanta (3 de octubre), Indianapolis (10), Charlotte (17), Arlington (24), Hollywood (29 y 30) y Tampa, el 7 de noviembre.

Luego llegaría la etapa sudamericana, con conciertos en Santiago de Chile (21 de noviembre), Asunción (26), Buenos Aires (29), Sao Paulo (5 y 6 de diciembre) y Ciudad de México, el 11 de diciembre, que es el cierre de gira, después de que hace solo unos días el británico cancelara su segunda actuación en la capital mexicana, prevista para el día 12.

Se trata de una gira para promocionar su octavo álbum de estudio, 'Play' (2025), que comenzó el 16 de enero de 2026 en Auckland y que le ha llevado hasta el momento por Australia, Latinoamérica y América del Norte.