La Policía belga descubre un arsenal con campo de tiro y detiene a 27 personas

En los registros el pasado martes de 34 inmuebles, en los que participaron 350 agentes con drones y perros, las fuerzas de seguridad también descubrieron en un sótano con un campo de tiro artesanal chalecos antibalas, inhibidores de señal y vehículos, informó hoy la radiotelevisión pública RTBF.

La operación fue fruto de un año de investigación con escuchas telefónicas para desarticular una banda criminal activa en el tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína.

Más allá de este caso concreto, las autoridades constatan, en términos generales, una normalización y una evolución preocupante de la violencia relacionada con el tráfico de estupefacientes.

"Ya no estamos ante una violencia callejera clásica, sino ante grupos criminales organizados", explicó el fiscal del rey de Charleroi, Vincent Fiasse.

Esa localidad valona al sur de Bruselas es una de las más afectadas del país y en el último año ha registrado entre ocho y trece sucesos graves al mes.