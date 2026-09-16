La Policía de Argentina incauta 52 kilos de drogas sintéticas con la ayuda de la DEA

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional argentino, la Policía incautó 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza, una sustancia química con la que "se podrían haber producido aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis".

"Se trata del mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la historia argentina", destacaron las autoridades del país suramericano.

El cargamento estaba oculto en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la terminal de Zárate.

La investigación se inició en marzo pasado a partir de información aportada por la DEA sobre las maniobras de una organización criminal trasnacional que buscaba introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en el país austral.

"A partir de esa información, la investigación avanzó sobre la estructura criminal y las personas involucradas en la recepción y logística del cargamento", indica el comunicado.

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Como resultado, fueron detenidos un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino, cuyos nombres no fueron informados.

Además, la Justicia dispuso una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano.