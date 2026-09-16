La producción industrial de Colombia cayó un 0,3 % en julio

El resultado de julio estuvo marcado por el comportamiento negativo de la industria manufacturera, que se contrajo un 2,3 %, mientras que los otros tres sectores que componen el indicador presentaron variaciones positivas.

El suministro de electricidad y gas registró el mayor incremento, del 4,1 %, seguido de la captación, tratamiento y distribución de agua, con un 3,6 %, y la explotación de minas y canteras, que creció un 2,7 %.

Por actividades industriales, la mayor contribución positiva correspondió a la extracción de hulla (carbón de piedra), que aumentó un 20 %, seguida de la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, con un 5,6 %, y la fabricación de sustancias y productos químicos, que creció un 3,6 %.

En contraste, las principales caídas se registraron en la fabricación de productos textiles (-17,9 %), la confección de prendas de vestir (-14,1 %) y la fabricación de productos metalúrgicos básicos (-12,9 %).

En el periodo anual, de agosto de 2025 a julio de 2026, el IPI acumuló un crecimiento del 1,4 % frente a los doce meses anteriores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este resultado estuvo impulsado por la captación, tratamiento y distribución de agua, que creció un 3,7 %, el suministro de electricidad y gas (3,6 %) y la industria manufacturera (1,3 %). La explotación de minas y canteras, en contraste, registró una disminución del 0,4 %.