Las exportaciones chilenas crecen un 19,1 % entre enero y agosto de 2026, dice el Gobierno

Según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el 62 % del alza fue capturada por mercados distintos a los dos principales socios comerciales de Chile, China y Estados Unidos, con un destacado rol de India.

A su vez, las exportaciones no mineras marcaron un nuevo récord, alcanzando los 31.123 millones de dólares, destacando la recuperación parcial de los sectores frutícolas y vitivinícola.

Durante el periodo observado, el país acumuló retornos por 83.252 millones de dólares, de acuerdo con el último Informe Mensual de Comercio Exterior de la Dirección de Estudios de la SUBREI, elaborado en base a cifras del Banco Central de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas.

Entre los resultados publicados por la SUBREI, destaca el papel de mercados como India, cuyas compras más que se duplicaron hasta 4.254 millones de dólares, impulsadas por cobre, oro, yodo, nueces, manzanas frescas, semillas e hidróxido de litio.

El cobre y el litio son los grandes ejes de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Chile y la India, un pacto que Santiago espera cerrar este año y que Nueva Delhi impulsa para asegurar suministros de largo plazo para su expansión tecnológica y energética.

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Como destino de las exportaciones chilenas también sobresalieron Japón (+22,5 %) y Corea del Sur (+39,1 %), junto con Suiza, Canadá, Bélgica, Italia, Bolivia, Perú, Singapur, Indonesia y Vietnam.

"Esta es una señal de que nuestra estrategia de diversificación de mercados está cosechando sus primeros frutos. El escenario internacional nos obliga a buscar más alternativas y estamos desarrollando una intensa agenda que nos permita avanzar en eso, apuntando a países como India, Filipinas, Bangladesh, Marruecos, entre otros", señaló la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

"Ante eso, vemos que el sector exportador está reaccionando con más envíos a países distintos de los que en el último tiempo han ido concentrando nuestras exportaciones. Esperemos que esta tendencia se mantenga al alza, ya que una mayor diversificación en tiempos actuales es también mayor autonomía estratégica", agregó.