Lavrov denuncia intentos de injerencia de Occidente en las elecciones parlamentarias rusas

"Estamos presenciando una injerencia directa de Occidente, intentos de injerencia, en la expresión de la voluntad de nuestros ciudadanos", dijo Lavrov al intervenir en un festival internacional juvenil en la ciudad de Yekaterimburgo, capital de los Urales, citado por las agencias rusas.

Agregó que esta situación es "particularmente grave" en el extranjero, donde Rusia abrirá más de 300 colegios electorales.

"Pero dentro de Rusia también se están produciendo tales intentos", aseguró.

Lavrov insistió en que los países occidentales tratan de "agitar y desestabilizar" la situación en Rusia, pero no van a lograr sus objetivos.

El grupo de piratas informáticos anónimos CikLeak aseguró este miércoles en su sitio web haber jaqueado los servidores de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia a menos de dos días del comienzo de los comicios legislativos, en los que el partido del Kremlin, Rusia Unida, busca revalidar su mayoría pese a la caída de su popularidad en los sondeos.

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"Queremos que los ciudadanos rusos conozcan mejor cómo las autoridades pueden manipular las elecciones. La infraestructura de la CEC y sus contratistas —Rostelecom, Tsifrtech y otros involucrados en el desarrollo del sistema GAS "Elecciones" 2.0— ha sido comprometida. Todo el material ya se ha compartido con periodistas", aseguraron los jáqueres.

Denunciaron que la CEC "ha creado un sistema de votación electrónica remota completamente opaco".

"Esta es la forma más fácil de robar votos. Pero ahora vemos desde dentro que celebrar elecciones y falsear los resultados deseados supone una gran presión para el sistema", indicaron.

Tanto el único partido pacifista de Rusia, Yábloko, como la oposición comunista y la disidencia en el exilio, han puesto en duda la limpieza del voto electrónico y han llamado a los rusos a votar solo el domingo y con papeleta.