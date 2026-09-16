Le Pen propone reformar Schengen para reservar la libre circulación a ciudadanos europeos

En una entrevista en la televisión LCI, la dirigente de Agrupación Nacional (RN) planteó su idea de "trabajar en una reforma de Schengen" dentro de la Unión Europea para que se respete la libre circulación "pero solo de nacionales de países europeos".

"Deseo -dijo- que la libre circulación en el espacio Schengen pueda reservarse a los nacionales de los países interesados. Si Alemania desea mañana, como lo ha hecho en el pasado, acoger a un millón de extranjeros, podrá hacerlo, pero no podrá imponérselo a los demás".

La propuesta supone una formulación más flexible que las posiciones que defendió en el pasado, cuando el RN llegó a plantear la salida de Schengen y el restablecimiento de controles fronterizos nacionales, y encaja, en su opinión, con el sentir general en la mayoría de los países de la UE, con independencia de su ideología.

"La totalidad -o casi- de los gobiernos de Europa, sean de derecha o de izquierda, se dan cuenta de la gravedad de la situación en lo que respecta a la política de inmigración. Hoy en día, en muchos países, se toman medidas muy firmes para controlar la inmigración", dijo.

Sobre la inmigración irregular, sostuvo que probablemente hay cerca de 1,5 millones de personas en esa situación en Francia y puso en duda las cifras oficiales.

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"En España, el señor Sánchez ha anunciado una ley de regularización de los inmigrantes en situación irregular. Ha recibido 1,2 millones de solicitudes. ¿Cree usted que en Francia solo habría 700.000 inmigrantes en situación irregular?", señaló.

Preguntada por la decisión de Kylian Mbappé de no mostrar el mensaje de apoyo a los ceutíes que lucieron la víspera en sus camisetas, Le Pen consideró que esa postura supone un respaldo al comportamiento de los migrantes que cruzan la frontera.

"Cuando se apoya la soberanía de un pueblo, no se puede apoyar solo la soberanía de uno, sino la de todas las demás naciones", dijo. A su juicio, cuando personas "fuerzan una frontera", entran en un territorio sin haber sido invitadas y permanecen en él sin tener derecho a hacerlo, los habitantes de ese territorio deben poder contar con el apoyo de quienes defienden la soberanía.

Le Pen insistió en que la cuestión no consiste en "estar del lado de los migrantes o no", sino en reconocer que, al otro lado de la frontera, "hay un país soberano".

En materia de seguridad, Le Pen dijo que, si llega a la Presidencia de Francia, convocaría un referéndum para combatir lo que denomina "ideologías islamistas".

Entre las medidas que planteó figura una prohibición progresiva del velo islámico en el país, especialmente en las universidades, las salidas escolares, las federaciones deportivas o en los edificios públicos; así como la prohibición de los Hermanos Musulmanes y actuaciones contra determinadas mezquitas e imanes.

La dirigente de RN también defendió aplicar la denominada "prioridad nacional" que defiende para acceder a la vivienda social a determinadas prestaciones sociales.

Sobre la contribución de Francia a la Unión Europea aseguró que no deja de aumentar a un ritmo que calificó de "delirante". Según indicó, en unos pocos años podría alcanzar los 45.000 millones de euros. "Con nosotros, la contribución neta no podrá superar los 6.000 millones de euros", sostuvo.

En política exterior, Le Pen afirmó que el presidente francés, Emmanuel Macron, "tiene razón" al rechazar el envío de cazas Rafale franceses para proteger el espacio aéreo ucraniano, al considerar que esa medida podría llevar a Francia a una situación de "cobeligerancia", y propuso en su lugar una conferencia internacional de paz.