León XIV advierte del riesgo de delegar en la IA decisiones que corresponden a los humanos

El pontífice afirmó que es urgente afrontar que "el desarrollo tecnológico, la difusión de los medios de comunicación y de las redes sociales, el siempre creciente recurso a la inteligencia artificial, abren nuevas posibilidades, derribando barreras y distancias".

Pero, por otro lado, "las relaciones tienden a convertirse en cada vez menos personales, más virtuales, y se corre el riesgo de acostumbrar a delegar en los algoritmos decisiones que corresponden solo a la conciencia humana", aseveró.

"Hacer que las relaciones sociales tengan sustancia real y profundidad personal es, en este sentido, la contribución que la comunidad cristiana se propone ofrecer", dijo el pontífice estadounidense que ha dedicado su primera encíclica 'Magnifica humanitas' a la IA.

El papa realizó este miércoles una reflexión sobre el documento 'Gaudium et spes', fruto del Concilio Vaticano II y que trata de la relación de la Iglesia con el mundo actual y recordó que en este texto se subrayó que "el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social".

Y al respecto, explicó que en 'Gaudium et spes' se afirma "que la diversidad de las personas y de los pueblos en el mundo no debe ser considerada como un peligro o una amenaza, sino como potencialidad de enriquecimiento y de crecimiento"

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Recordó que en el documento se resalta que "toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divina".

Y añadió que esta visión de la humanidad como “comunidad de personas" es "un legado valioso que nos ha dejado el Concilio Vaticano II".

"Nos ayuda a todos nosotros a realizar un discernimiento personal y comunitario, para valorar con responsabilidad los proyectos sociales y políticos de hoy, en base a los criterios de la dignidad de la persona humana, de la justicia social y de la libre participación en la construcción del bien común", añadió.

Y destacó que "el futuro de la humanidad depende del compromiso de cada uno para colaborar con Dios y con los hermanos a construir un mundo más humano".