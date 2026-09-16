Los bangladesíes desplazan a los venezolanos como mayores solicitantes de asilo en la UE

Tras los ciudadanos de Bangladés, que en junio presentaron 3.495 primeras peticiones de asilo, se situaron los nacionales de Afganistán (2.990), Sudán (2.345) y en cuarto lugar los de Venezuela (1.790).

Un mes antes, el pasado mayo, los venezolanos presentaron 4.465 peticiones de asilo, mientras que en junio de 2025 la cifra se había situado en las 7.630 solicitudes.

Los venezolanos llevaban más de un año y medio a la cabeza en número de primeras solicitudes de asilo en la UE.

En toda la UE, en junio 37.075 ciudadanos solicitaron protección internacional por primera vez. Esta cifra fue un 29 % inferior a la de junio de 2025 (52.535) y un 13 % menor que la de mayo de 2026 (42.525).

Italia (con 9.660 primeras solicitudes), Francia (9.165), Alemania (4.265) y Grecia (3.955) concentraron juntas el 73 % de todas las peticiones presentadas por primera vez en la UE.

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Eurostat solo tiene datos provisionales de España, según los cuales el pasado junio habría recibido 2.850 primeras solicitudes de asilo, comparado con 7.945 en mayo o 12.645 en junio de 2025.

Desde el pasado 12 de junio, España dejó de conceder o renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias —otorgadas mayoritariamente a ciudadanos venezolanos— coincidiendo con la implementación en toda la Unión Europea del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Por otra parte, el pasado junio, 1.105 menores no acompañados solicitaron asilo en la UE. La mayoría procedía de Somalia (215), Egipto (150), Afganistán (105), Sudán (80) y Eritrea (65).

Los países de la UE que recibieron el mayor número de solicitudes de asilo de menores no acompañados fueron Grecia (260), Alemania (230), los Países Bajos (170), Francia (150) y Bélgica (55).