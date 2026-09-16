Los hutíes denuncian que Arabia Saudí ha bombardeado 40 veces el Yemen en últimas 24 horas

"En las últimas 24 horas, aviones de guerra saudíes lanzaron 40 ataques aéreos con cazas F-15 que despegaron de la base aérea de Khamis Mushait (en Arabia Saudí), contra las gobernaciones de Taiz, Marib y Hajjah (en el Yemen)", dijo en un comunicado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea.

Además, añadió que durante la tarde del miércoles el movimiento chií lanzó misiles tierra-aire contra dos formaciones de cazas F-15 saudíes sobre el espacio aéreo de la localidad portuaria yemení de Moca, una acción que obligó a las aeronaves a "retirarse inmediatamente antes de emprender cualquier acción hostil", según el portavoz.

Arabia Saudí no se ha pronunciado sobre ninguna de estas afirmaciones.

Durante esta jornada, los hutíes también afirmaron haber derribado un F-15 saudí sobre la ciudad petrolera de Marib, el último bastión en el norte del país del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen en el norte, y publicaron un vídeo sobre el momento del ataque.

Asimismo, reivindicaron ataques contra instalaciones de la empresa petrolera Aramco y la base aérea de Khamis Mushait en Arabia Saudí, unas acciones que los insurgentes calificaron de respuesta a la campaña militar de Riad contra sus posiciones en suelo yemení.

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Los hutíes intensificaron sus ataques contra objetivos saudíes en septiembre y han lanzado misiles y drones contra bases militares e infraestructura energética en Khamis Mushait, Abha, Yizan y Yanbu, mientras que las autoridades saudíes informaron de derribos, víctimas y daños en varias de estas acciones realizadas por los rebeldes.

El martes, las autoridades saudíes también informaron de la interceptación de un dron hutí en el sur de La Meca, el lugar más sagrado para el islam, una afirmación que los rebeldes chiíes han negado, al tiempo que han asegurado que sus operaciones tienen como objetivo instalaciones militares y petroleras, no lugares religiosos.