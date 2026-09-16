Lula responderá a Trump y reivindicará la soberanía de Brasil en la Asamblea de la ONU

A dos semanas de los comicios presidenciales, Lula, en campaña por su reelección, abordará en su discurso la preocupación de los brasileños por la seguridad pública y reivindicará una de sus principales banderas: la defensa de la soberanía nacional.

La semana pasada, el mandatario ya había advertido sobre posibles injerencias externas en las elecciones en medio de las tensiones diplomáticas con los Estados Unidos de Trump y la Argentina de Javier Milei.

Este miércoles, Trump envió al Congreso estadounidense un documento en el que volvió a expresar su preocupación por la lucha contra las organizaciones criminales brasileñas.

El dirigente republicano acusó al Gobierno de Lula de no combatir eficazmente al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), organizaciones que Estados Unidos ya considera terroristas y que son las más poderosas de Brasil.

Según indicaron fuentes de la diplomacia brasileña, Lula presentará en su pronunciamiento ante la ONU algunas medidas "proactivas", entre ellas iniciativas de cooperación internacional con países de la región y con Estados Unidos, además de un refuerzo de la lucha contra los delitos ambientales.

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El objetivo, según las mismas fuentes, será mostrar que Brasil está haciendo su parte y dejar claro que no aceptará injerencias internacionales.

La seguridad pública figura entre los principales temas de la campaña electoral de este año, según las encuestas de opinión.

El senador Flávio Bolsonaro, principal adversario de Lula en la carrera por la Presidencia y primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, defiende una línea más dura y ha prometido endurecer las penas y declarar terroristas a las organizaciones criminales brasileñas.

Aunque por ahora no está prevista una reunión bilateral entre Lula y Trump, ambos podrían coincidir entre bastidores durante la Asamblea de la ONU.

El año pasado, un encuentro fortuito entre los dos mandatarios contribuyó, según el propio Gobierno brasileño, a crear "una química" y estrechar el diálogo en plena crisis por los aranceles de EE.UU. contra buena parte de los productos brasileños.

Lula, que viajará a Nueva York el domingo, también prevé elevar el tono contra los líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU., China, Rusia, Francia y Reino Unido).

Este miércoles, en un acto oficial en Brasilia, el mandatario los calificó de "cobardes" por su inacción y por no adoptar decisiones capaces de poner fin a los numerosos conflictos bélicos en curso.

El líder progresista también abordará el asunto con el secretario general de la ONU, António Guterres, que afronta su último año de mandato, con el propósito de impulsar reformas en el organismo.

Lula podría además reunirse el lunes con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque la agenda todavía no ha sido confirmada.