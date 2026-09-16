Macklemore dona un millón de dólares de su gira con Ed Sheeran para apoyar a Palestina

"Voy a donar el millón de dólares de mis ganancias netas de la gira 'Loop' de Ed Sheeran a seis organizaciones que trabajan directamente en apoyo del pueblo palestino", indicó el rapero estadounidense en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Macklemore instó al propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, a igualar la cifra, y que esta sea destinada a ayuda humanitaria.

Kraft fue quien presionó para que el rapero fuera excluido de la gira de Ed Sheeran tras exhibir la bandera de Palestina durante un concierto en Nueva Jersey.

"Independientemente de nuestras diferencias, quizás podamos coincidir en esto: las vidas palestinas merecen ser protegidas. Una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en este planeta", agregó el rapero.

Macklemore quiso aprovechar el comunicado para alzar la voz por "los padres que llevan a sus hijos a hospitales sin los recursos básicos para tratarlos, y a los médicos, paramédicos, periodistas y trabajadores humanitarios que siguen acudiendo", dijo.

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"Los palestinos han vivido durante décadas sin derechos básicos y no deberían tener que esperar ni un día más para ser libres (...) Ahí es donde seguiré centrado. Seguiré apoyando al pueblo palestino y su lucha por la liberación", sentenció el rapero.

El cantante Ed Sheeran explicó en un comunicado que varios propietarios de estadios, incluido Kraft, amenazaron con cancelar los conciertos si Macklemore seguía siendo su telonero. El músico también dijo que prefería mantenerse neutral en cuestiones políticas.

Poco después, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas Eilish, hermano de la cantante Billie Eilish, anunciaron su retirada de la gira en solidaridad con Macklemore y el pueblo palestino.

La salida de estos artistas supone una presión añadida para Ed Sheeran, quien hasta ahora había intentado mantenerse al margen de la política y evitar tomar partido en el conflicto de Gaza, argumentando que sus seguidores no acuden a sus conciertos a escuchar sobre política.