Más allá del efecto Zendaya: Naranjo juega en Madrid con las geometrías en diseños

"Si no hubiera estudiado moda, mi camino se hubiera dirigido a la arquitectura y quiero que la marca evolucione sin estar yo presente. Quiero crear un universo sin que permanezca el ego del diseñador", contó a EFE este miércoles en los minutos previos a la presentación de su nueva colección, en el histórico claustro de la Universidad Nebrija (Madrid).

El diseñador, que se formó en Maison Margiela cuando estaba bajo la dirección creativa de John Galliano, presentó 'Ondine', una propuesta basada en una musa submarina abstracta que luce siluetas con el ADN de la firma en sus tops y en los patrones, y en la que también se inspiró en la huella escultórica de Rachel Whiteread.

Piezas en las que el diseñador se inclinó por la tradición andaluza de los flecos para confeccionar un top ajustado al cuello en verde degradado, una técnica que ha vuelto a poner en marcha en diferentes piezas.

"Una vez me puse un pantalón de mi padre que me quedaba grande y cogí dos pinzas para ajustarlo", detalla para explicar de donde viene la idea que también traslada a las faldas y al escote palabra de honor de los vestidos, "aletas que se pueden recoger" con una lazada delantera.

Con tul elástico, satén y la difícil textura del crin consigue un equilibrio de estructuras que van de las más ligeras a las más armadas. Precisamente, dos diseños con crin de la colección anterior los lució Zendaya durante la presentación en España de la última película de la saga 'Spiderman'.

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Un 'boom' que no ha conseguido abrumarle, como tampoco el hecho de haber vendido, recientemente, cuatro de sus diseños a Kim Kardashian. "Ahora la marca está preparada para que ocurran estas cosas".

Broches inspirados en medusas, anémonas y diferentes organismos marinos se colocan sobre las prendas que dibujan pliegues y drapeados y se suspenden de forma que la silueta nunca parezca la misma.

"Como el cuerpo, también evolución", apunta Naranjo.