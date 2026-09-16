Más de cuatro décadas después, las marcas de la guerra aún atraviesan las islas Malvinas

El conflicto comenzó el 2 de abril de 1982 con el desembarco de tropas argentinas en las Malvinas y concluyó 74 días después con la rendición del país suramericano ante las fuerzas británicas enviadas al archipiélago del Atlántico Sur.

La guerra causó la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños. Aquella contienda, sin embargo, no resolvió la disputa sobre las islas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y cuya soberanía es reclamada por Argentina desde hace casi dos siglos.

Las tensiones escalaron este mes tras el giro del presidente argentino, Javier Milei, desde su admiración por Margaret Thatcher hacia una enfática defensa del reclamo de soberanía, a lo que Londres respondió con la reafirmación de su compromiso “absoluto e inquebrantable” con los isleños.

Residentes de las islas consultados por EFE describen los últimos cruces de declaraciones como una nueva expresión de un ciclo recurrente que genera más hastío que preocupación, aunque reconocen que este conflicto sí se hace sentir en aspectos de su vida cotidiana.

"Hay mucho ruido que viene de Argentina, pero es más que nada irritante", explica Kathryn Daniels, subeditora del periódico Penguin News, al restar importancia a la retórica de Milei y a sus sanciones contra petroleras que operan en las islas.

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Agrega: "La gente aprende a ignorarlo porque está acostumbrada y simplemente quiere seguir con su vida".

Ese "ruido" adopta formas concretas. Daniels cuenta que, tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el último Mundial de fútbol, cuando jugadores del albiceleste desplegaron una pancarta reclamando la soberanía argentina de Malvinas, los usuarios introdujeron en Google Maps nombres y establecimientos ficticios en las islas, como bar Asado, Vino y Memoria, hotel Diego Armando Maradona o discoteca El Argentino.

Además, negocios reales recibieron cientos de reseñas de una estrella, con comentarios negativos en español.

Esos roces no quedan restringidos al terreno digital y alcanzan ámbitos como el comercio, las conexiones aéreas y hasta el deporte.

Sam Cockwell, de 41 años y presidente de la asociación local de hockey, relata que organizaciones políticas y deportivas de Argentina han objetado y obstruido la participación de equipos de Malvinas en competiciones internacionales.

Pero las consecuencias más palpables se sienten en las trabas al comercio y la escasa conectividad aérea, según argumenta.

"La falta de relaciones con Argentina es probablemente la única forma en que todo esto sigue siendo tangible", afirma Cockwell, que se desempeña como gerente de proyectos estratégicos de la Corporación para el Desarrollo y pone como ejemplo la dificultad para importar productos como el vino.

Antes de la guerra había más vínculos con Argentina -uno de sus hermanos nació allí en la década de 1970-, así como intercambios que, a su juicio, son útiles para ambas partes.

Aquella guerra quebró los lazos y dejó marcas difíciles de borrar. Gerald Cheek, entonces miembro de la fuerza de defensa local, fue detenido por militares argentinos durante casi dos meses y considera que una de las consecuencias es el rechazo de parte de aquella generación a retomar cualquier vínculo con Argentina.

Tanto él como Tony Smith, que recorre con turistas los campos de batalla de 1982, admiten que el rebrote de tensión de los últimos días ha reavivado emociones que parecían haber quedado en segundo plano.

"La gente generalmente no piensa en el conflicto, pero los acontecimientos recientes lo han devuelto a la memoria de todos", destaca Smith, quien en 1990 empezó a ofrecer excursiones de naturaleza y acabó encontrando en el interés por la guerra un atractivo turístico y una forma de preservar la memoria.

Más de cuatro décadas después, los rastros de la guerra siguen grabados en el paisaje: trincheras y posiciones militares permanecen en los antiguos campos de batalla junto a restos de helicópteros, casquillos, morteros y otros equipos abandonados, mientras que incontables monumentos y memoriales recuerdan el conflicto en las islas.

Como guía, Smith ha acompañado a veteranos a los cementerios y sitios donde combatieron. Sobre los excombatientes argentinos que llegan al archipiélago, afirma que los isleños los reciben sin hostilidad, aunque reconoce que su presencia genera cierta tensión, sobre todo en episodios en los que exhiben banderas o símbolos patrios.

Los recelos, los vínculos quebrados y los roces que todavía afloran no son las únicas huellas de 1982: la guerra también alteró profundamente el rumbo de las islas.

En las décadas posteriores, el Reino Unido reforzó su presencia con una base militar permanente, mientras que la expansión de sectores como la pesca y el turismo transformó una economía hasta entonces centrada en la ganadería e impulsó un periodo de crecimiento demográfico y desarrollo de infraestructura.

"Hoy somos una sociedad totalmente diferente de la que éramos hace 44 años, en gran medida por el conflicto", resume Cockwell.