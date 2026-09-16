México activa la búsqueda y captura del presunto asesino de la española Claudia Tacoronte

El principal sospechoso fue identificado como Javier Francisco, pues las leyes mexicanas protegen la identidad de las personas acusadas mientras enfrentan una investigación penal.

El rostro del hombre fue difundido en una ficha de búsqueda emitida por Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, donde es señalado como "probable responsable del delito de feminicidio".

Las autoridades solicitaron así el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Francisco Javier, quien aparece en la fotografía con cabello corto y oscuro, tez morena, barba y bigote recortados.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, sostuvo que su Gobierno "no descansará" hasta localizar al responsable del crimen y hacer justicia.

"Si alguien tiene información que permita dar con su paradero, es muy importante que se comuniquen a los teléfonos de la Fiscalía", exhortó la gobernadora.

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El hombre cuenta además con una orden de detención, según confirmó el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, quien informó que las autoridades ya realizaron búsquedas en distintos domicilios para intentar localizarlo.

El fiscal puntualizó que la búsqueda está activa en Morelos y otros estados y avisó que próximamente se darán más detalles sobre el avance de las investigaciones.

La búsqueda del presunto asesino de Tacoronte ocurre mientras México festeja su Día de Independencia, la mayor fiesta nacional, donde tanto el Gobierno federal como los estatales realizan desfiles cívico-militares conmemorativos.

En Cuernavaca, capital de Morelos y ubicada a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, el desfile fue interrumpido por un grupo de estudiantes y activistas que realizaron un acto de protesta frente al Palacio de Gobierno.

Semidesnudas, las manifestantes se tiraron al suelo para simbolizar los feminicidios que han ocurrido en Morelos, una crisis que el crimen de Tacoronte ha puesto de relieve.

"Lamentablemente, se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad estar sufriendo esta violencia y aún así vivir. Justamente hoy estamos viviendo las fiestas de la Independencia, ver cómo tratamos de celebrar la mexicaneidad, cuando nuestra realidad ahorita está siendo muy cruda para nosotros", señaló a EFE Shamael, estudiante de Antropología.

Tacoronte, de 21 años, es la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado.

La joven española había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio entre la UAEM y la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil.

Tacoronte residía en Cuernavaca y se había desplazado a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en la Casa de Cultura de Cuautla, donde buscó ayuda luego de haber sido atacada con un arma blanca.

Además, testigos denunciaron en el video un presunto retraso en la llegada de los servicios de emergencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades tras la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque ni si existieron razones de género para procesarlo como feminicidio, delito bajo el cual se investigan inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país.