Milán sube un 0,8 % pendiente de la decisión de la Fed y roza los 52.000 puntos

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,82 % hasta los 54.517,69 enteros.

Durante la jornada, se intercambiaron unos 341 millones de acciones por un valor de unos 2.971 millones de euros (unos 3.427 millones de dólares).

El parqué milanés recuperó el verde tras dos jornadas en negativo en una sesión marcada por la expectación sobre la decisión de la Fed, que este miércoles anuncia si eleva los tipos en EE.UU. por primera vez en tres años o los mantiene en la horquilla actual del 3,5 % - 3,75 %.

Las empresas con mejores resultados de la jornada fueron la fabricante de cables Prysmian, que subió un 3,38 %, seguida del grupo de apuestas y juegos de azar Lottomatica (2,76 %), Italgas (2,42 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (2,22 %) y la energética A2A (2,04 %).

Por el contrario, lideró las pérdidas el grupo automovilístico Stellantis, que cayó un 3,33 %, seguido de la red de cobros Nexi (-1,30 %), la petrolera Eni (-0,80 %), el fabricante naval Fincantieri (-0,61 %) y Banca Monte dei Paschi di Siena (-0,14 %).