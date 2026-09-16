Milei dice que cambio respecto a Malvinas surge tras comentario de Trump sobre Reino Unido

El mandatario ultraderechista se refirió durante una entrevista con el medio local Neura a la comunicación televisada que dirigió a la población argentina el 3 de septiembre, en la que anunció el endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen en las islas sin autorización de su Gobierno: "Es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas".

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval el 31 de agosto, Trump fue preguntado por el apoyo de su país al Reino Unido sobre la posesión de las Malvinas, a lo que respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas".

El presidente argentino anunció que viajará el próximo lunes 21 a Nueva York, un día antes del comienzo de la Asamblea General de la ONU.

En la entrevista de este miércoles, Milei dijo: "Una de las cosas que dicen los analistas políticos es que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y de oportunismo político. Eso es una estupidez mayúscula, porque eso significa que ni siquiera chequean datos".

Milei descartó que se trate de una maniobra electoral ya que su Gobierno viene gestando este nuevo posicionamiento "hace tres años" y que su país "ha decidido alinearse estratégicamente en el bloque de Estados Unidos, por lo que este puede presionar porque sabe que si del otro lado no tiene la respuesta, sabe que tiene red de este lado".

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Miembros de la oposición en Argentina habían descrito como "oportunista" el giro estratégico del Ejecutivo sobre el modo de reclamo de las islas, y muchos analistas en el país suramericano opinaron que la maniobra responde a la necesidad de un cambio de agenda por parte del oficialismo en base a la baja de la imagen pública de Milei de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

El Gobierno argentino anunció en la última semana la construcción de una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, en la provincia sureña de Tierra del Fuego, ubicada a unos 700 kilómetros de las Malvinas, que comenzarán en enero y tendrán un coste de 450 millones de dólares, a ejecutarse en cuatro años.

El ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, afirmó este miércoles que la alianza estratégica con Estados Unidos fortalece la posición de su país para reclamar la soberanía de las islas Malvinas.

"Nuestra alianza con Estados Unidos y ser referentes en América para ellos, obviamente, nos posiciona adecuadamente para buscar la integridad territorial de nuestro país", dijo Presti en una entrevista con Radio Rivadavia.