Ministro de Defensa argentino dice que alianza con EE.UU. fortalece reclamo por Malvinas

“Nuestra alianza con Estados Unidos y ser referentes en América para ellos, obviamente, nos posiciona adecuadamente para buscar la integridad territorial de nuestro país”, dijo Presti en una entrevista con Radio Rivadavia.

Presti usó un discurso similar al utilizado por el presidente argentino, Javier Milei, el pasado 3 de agosto, un mes antes de anunciar medidas contra las empresas que operan en las islas en disputa, en el sentido de que la alianza con su homólogo estadounidense, Donald Trump, es "la llave que permitirá recuperar las Malvinas".

El ministro ratificó que el reclamo argentino se mantendrá por la vía diplomática y pacífica, y señaló que el Gobierno "tiene en cuenta" las recientes declaraciones de Trump sobre su disposición a mediar para evitar cualquier conflicto.

“Nuestro reclamo de soberanía es totalmente lícito, es diplomático, es pacífico”, afirmó Presti, al expresar que la Cancillería es la encargada de conducir las gestiones.

El ministro reiteró que las obras para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, en Tierra del Fuego, comenzarán en enero y tendrán un costo de 450 millones de dólares, a ejecutarse en cuatro años.

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Milei anunció que se construirá la base el pasado 3 de septiembre, en un mensaje a la nación en el que reclamó de manera enfática la soberanía de las Malvinas, ubicadas a unos 700 kilómetros del lugar donde se levantará la instalación militar.

“Esta base nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur”, señaló el Presti, para quien el proyecto representa “un antes y un después” tras cuatro décadas sin avances.

El ministro defendió también los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos que se realizan en esa zona: “Poder practicar, entrenarse y adiestrarse con los mejores es poder compartir las experiencias” y mejorar la interoperabilidad, afirmó.

La construcción de la base en Ushuaia fue anunciada en 2022 por el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), pero el proyecto se paralizó a raíz del severo recorte de gastos ordenado por Milei al llegar a la Presidencia argentina, en diciembre de 2023.