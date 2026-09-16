'Minotaure', película seleccionada para representar a Francia en los Óscar

'Minotaure' fue escogida entre cinco cintas preseleccionadas. Las otras candidatas eran 'La Bataille De Gaulle-L'Âge de fer', de Antonin Baudry; 'Le Corset', de Louis Clichy; 'La Gradiva', de Marine Atlan; y 'L'Inconnue', de Arthur Harari.

La película seleccionada, producida por Charles Gillibert y Nathanaël Karmitz, ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes de 2026 y llegará a los cines franceses el 14 de octubre.

La selección fue realizada por una comisión de once profesionales presidida por el historiador de cine Charles Tesson, dentro del proceso supervisado por la Academia de Hollywood, explicó el CNC en su página web.

Este drama es una adaptación contemporánea de 'La esposa infiel' de Claude Chabrol.

Producida principalmente en Francia, filmada en ruso con actores rusos en Letonia, la película denuncia la crueldad de la movilización de civiles para luchar en Ucrania y pone de relieve la falta de equipamiento entre las tropas del mandatario ruso, Vladímir Putin.

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El presidente del CNC, Gaëtan Bruel, destacó la trayectoria de la cinta en Cannes y dijo que la elección refleja el papel de Francia en las coproducciones internacionales y su apoyo a cineastas de distintas procedencias.

Zviáguintsev, de 62 años, que se exilió en Francia para escapar de la censura, ya había sido galardonado con el Premio al Mejor Guion en Cannes por 'Leviatán' en 2014 y el Premio del Jurado por 'Faute d'amour' en 2017.

"El objetivo es ganar", afirmó Bruel, quien anunció que el CNC y el organismo de promoción del cine francés en el extranjero, Unifrance, reforzarán su apoyo a la campaña de la película y al resto de producciones francesas que compitan en otras categorías.

La ceremonia de los Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027 en Los Ángeles (Estados Unidos).