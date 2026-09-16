Netanyahu apuesta por revocar ciudadanía a quien "difame" al Ejército tras documental Naza

El mandatario israelí, que también pretende introducir otro proyecto de ley relacionado para penalizar la supuesta ofensa contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dijo que espera que "todos los grupos parlamentarios de la Knéset (el Parlamento nacional) que afirman apoyar la idea sionista los respalden".

"El primero revocaría la ciudadanía de cualquier persona que difame a los soldados de las FDI, y el segundo les golpearía el bolsillo al multiplicar por veinte la cuantía de las indemnizaciones por las que pueden ser demandados por difamación", afirmó Netanyahu en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X.

En éste, añade tajante: "Los golpearemos tanto en el bolsillo como en su ciudadanía, porque no tienen cabida entre nosotros".

A menos de mes y medio para las elecciones parlamentarias en Israel, que decidirán el futuro político del propio Netanyahu, el líder del Likud presentará próximamente esta segunda propuesta a través del Ministerio de Justicia, lo que elevaría la cuantía de las demandas hasta un máximo de un millón de séqueles (unos 286.230 euros al cambio actual), según la prensa israelí.

El proyecto de ley relativo a la revocación de ciudadanía para aquellos que "difundan difamaciones sobre los soldados de las FDI y el Estado de Israel a nivel internacional" se espera que sea introducido a través del Ministerio de Interior.

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Esta anuncio se suma a una vigente oleada de ataques contra los directores del documental 'Naza', los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor.

La cinta, galardonada el pasado sábado en el Festival de Cine de Venecia con el premio especial del jurado, relata a través del testimonio de 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes un supuesto plan de las FDI para devastar la palestina Franja de Gaza usando, en parte, inteligencia artificial.

Así, la cinta ha generado todo un sismo en el país, con miles de mensajes de odio en redes contra los creadores y campañas en su contra en las que han participado desde el jefe del Ejército a políticos como el ultranacionalista y exconvicto por terrorismo Itamar Ben Gvir, el Ministerio de Exteriores y el mismo Netanyahu.