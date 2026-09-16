Nuevas leyes en California impulsan demandas para recuperar arte robado por los nazis

Ambos casos fueron presentados esta semana ante un tribunal de Los Ángeles para reclamar dos obras de arte, incluyendo acuarelas pintadas bajo coacción en Auschwitz y obras maestras del siglo XVI, según las demandas a las que tuvo acceso este miércoles Los Angeles Times.

La primera denuncia corresponde a las hijas de una superviviente de Auschwitz contra el Museo y Memorial de Auschwitz-Birkenau en Polonia para recuperar las acuarelas que su madre se vio obligada a pintar para el médico nazi y criminal de guerra Josef Mengele.

En el segundo caso, la Federación Judía del Gran Los Ángeles demandó al Museo Norton Simon, ubicado en la ciudad de Pasadena, en California, para solicitar la devolución del díptico 'Adán y Eva', dos obras maestras del siglo XVI pintadas por Lucas Cranach el Viejo.

Las demandas se producen tras las leyes aprobadas por el estado de California y el Congreso de EE.UU. para reforzar las reclamaciones internacionales sobre arte robado a través de la eliminación de trabas y técnicas legales que durante décadas impidieron a las víctimas del Holocausto y a sus descendientes recuperar sus bienes.

Ambos casos se libraron sin éxito para los demandantes en el pasado y se presentaron de nuevo ante los tribunales en víspera del vencimiento del plazo establecido por la ley de California para presentar reclamos ante obras de arte con ubicaciones conocidas desde hace mucho tiempo, de acuerdo con el periódico.