ONU considera la situación de los derechos humanos en Nicaragua "totalmente indefendible"

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo esta afirmación en coincidencia con la publicación de un informe por parte de su oficina que, según resumió en un comunicado, "describe el secuestro casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder".

El informe subraya que este proceso "ha debilitado los mecanismos institucionales de control y contrapeso, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos ante las violaciones o abusos de los derechos humanos", en palabras de Türk.

A la luz de las conclusiones del informe, el alto comisionado austríaco instó a las autoridades nicaragüenses a poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.

Su Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también recordó que tras el cierre este año de cuatro organizaciones de la sociedad civil en el país centroamericano el total de entidades disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años asciende ya a 5.539.

"Ya casi no queda nada que cerrar", lamentó el alto comisionado, recordando además que las autoridades ordenaron en los últimos 12 meses el cierre de otro medio de comunicación, elevando a al menos 56 los clausurados también en el periodo de ocho años transcurrido desde las protestas a gran escala de 2018.