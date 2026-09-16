ONU toma medidas para evitar incidentes en Asamblea General como el de Trump con escaleras

"Tomamos medidas adicionales para asegurarnos de que quienquiera que pase por allí no interfiera negativamente con el funcionamiento de la escalera mecánica", aseguró Guterres en su última rueda de prensa previa a la Asamblea General de la ONU antes de dejar el cargo.

El mandatario fue preguntado, una semana antes del Debate General de la Asamblea General de la ONU, por una de las polémicas clave de la pasada edición, al margen de la situación geopolítica.

Las escaleras mecánicas con las que Trump y la primera dama, Melania Trump, llegaron a la sede de la ONU para intervenir ante la Asamblea General hace un año, se quedaron paralizadas en seco.

Tras tener que subir andando, el mandatario calificó el incidente de "sabotaje" y pidió investigar la escalera mecánica que se detuvo cuando subía.

"Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero. Simplemente nos agarrábamos firmemente del pasamanos, o habría sido un desastre", afirmó Trump en su cuenta oficial de la red social Truth.

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Durante su intervención, el teleprónter en el que leía su discurso también falló.

La ONU, por su parte, atribuyó el fallo a un cámara del propio equipo del presidente. Según explicó el fotógrafo que les acompañaba, este pudo haber activado sin darse cuenta el mecanismo de seguridad.