Orsi niega que Uruguay vaya a instalar un cable submarino con las Malvinas

"Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración, porque nunca hubo nada. Hubo sí una empresa norteamericana que está trabajando, pero no pensando en Malvinas como punto de enlace. O sea que es una noticia falsa", enfatizó en una rueda de prensa.

Agregó que Uruguay tiene una buena relación con todos los países, pero apuntó: "Este tema de un cable o de fibra es un error por decirlo de alguna manera y hay que tener mucho cuidado de dar manija (incitar) acá adentro. No se embroma con esas cosas".

Finalmente, al ser consultado sobre la posición de Uruguay respecto a la soberanía de Argentina sobre las Malvinas, recordó que esta es "histórica" y se mantiene.

En 2025, durante su participación en la IX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el mandatario uruguayo habló sobre la importancia de reafirmar dos "reivindicaciones históricas" vinculadas a la defensa de la soberanía y al derecho de todo Estado a vivir libremente de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales.

Apuntó que estas eran el "bloqueo a Cuba" y el "derecho de Argentina sobre las islas Malvinas".

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Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por las Malvinas en una guerra que se inició el 2 de abril de 1982.

El conflicto comenzó con el desembarco de tropas argentinas en las Malvinas y concluyó 74 días después con la rendición del país suramericano ante las fuerzas británicas enviadas al archipiélago del Atlántico Sur.

La guerra causó la muerte a 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños. Aquella contienda, sin embargo, no resolvió la disputa sobre las islas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y cuya soberanía es reclamada por Argentina desde hace casi dos siglos.