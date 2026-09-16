Pakistán y China crean un comité fronterizo para blindar la seguridad en rutas comerciales

"En un hito significativo para las relaciones entre Pakistán y China, ambas partes pusieron en funcionamiento hoy la Comisión Conjunta de Fronteras (...) para una mayor cooperación en la gestión de fronteras, los estudios fronterizos conjuntos, los flujos comerciales y la conectividad entre los pueblos", anunció el Gobierno paquistaní.

Islamabad, que tiene en Pekín a su principal socio comercial y gran inversor en infraestructura y energía, aseguró que este nuevo organismo será clave para dinamizar el intercambio bilateral y consolidar sus lazos diplomáticos.

La reunión fue copresidida por Li Ya, el director general adjunto del Departamento de Asuntos Fronterizos y Oceánicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, y Bilal Mahmood Chaudhary, director general para China del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, según la nota oficial.

El lanzamiento de la Comisión se produce en medio de un compromiso más amplio de cooperación estrecha y continua entre Islamabad y Pekín, que durante mucho tiempo han descrito su relación como una "asociación estratégica de cooperación a toda prueba".

Según los analistas, mecanismos como esta Comisión ayudan a traducir la buena voluntad política de alto nivel en una cooperación concreta y práctica.

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Pakistán y China establecieron relaciones diplomáticas el 21 de mayo de 1951. Esta relación se ha consolidado gracias a sus sucesivos logros y se ha vuelto formidable con el paso del tiempo, según ha declarado en otras ocasiones el Gobierno paquistaní.

Con el lanzamiento oficial en 2013 del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), la relación bilateral se elevó a un nivel superior. El CPEC es un proyecto emblemático de la iniciativa "Una Franja, Una Ruta" (la Nueva Ruta de la Seda) del presidente chino, Xi Jinping.