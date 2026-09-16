Paraguay compra a EEUU municiones por más de un millón de dólares

Durante una conferencia de prensa, González explicó que las compras se hicieron "de Estado a Estado" y a través del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), que utiliza al Departamento de Defensa para las adquisiciones.

Con esto, los países ahorran recursos al evitar a los intermediarios comerciales.

De acuerdo con el funcionario, la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL) desembolsó por las municiones cerca de 8.200 millones de guaraníes (unos 1.136.653 dólares estadounidenses a la tasa de cambio actual).

Esta es la segunda vez que el país compra insumos militares a Estados Unidos a través del programa FMS, después de la adquisición de radares y equipos para un puesto de control de la Fuerza Aérea Paraguaya a inicios de 2025.

Esta jornada, González y otros responsables militares de Paraguay se reunieron con representantes estadounidenses del programa FMS para coordinar futuras compras y evaluar "la posibilidad de la reactivación" de una fábrica de municiones en el país, indicó el ministro.

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Paraguay es uno de los mayores socios de Estados Unidos en la región latinoamericana.

En diciembre del año pasado, ambos países firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que fija las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y concede, entre otros, a los militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas.

Este acuerdo no tiene un plazo de vencimiento, aunque las condiciones del mismo podrían variar con el paso del tiempo, dijeron entonces las partes.

En el ámbito regional, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador.