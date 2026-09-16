Paramount se reunirá con el fiscal de California para negociar sobre el acuerdo de fusión

La mediación fue ordenada por un tribunal de California para los días 14 y 15 de octubre, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EFE.

La orden establece a ambas partes abordar "sus objetivos de conciliación, cualquier obstáculo que perciban para la conciliación, si disponen de suficiente información para debatir la conciliación y, en caso contrario, qué información adicional necesitan", así como la posibilidad de una resolución creativa de la controversia.

El anuncio de este encuentro se produce en medio de las presiones de la compañía por acelerar el proceso y de las recientes advertencias de su cúpula directiva sobre la posibilidad de trasladar sus operaciones fuera de California si la disputa legal continúa bloqueando la transacción.

Paramount tenía la intención de notificar tanto a la alcaldía de Los Ángeles como a Bonta sobre el anuncio de su salida, aunque por el momento este aviso no se ha materializado, según informó este miércoles TMZ.

Bonta tenía prevista una reunión a finales del pasado agosto con los ejecutivos de Paramount, pero suspendió las conversaciones abruptamente tras acusar al conglomerado de medios de haber filtrado a la prensa detalles de una conversación que ambos mantuvieron días antes.

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Tras este incidente, ambos mostraron públicamente su interés en abordar unas conversaciones con las que llegar a un acuerdo extrajudicial para resolver la demanda antimonopolio por la fusión con WBD.

Este encuentro se iba a producir en medio de las presiones ejercidas por el conglomerado de medios para sentarse a negociar, después de que exigiera a los estados demandantes depositar una fianza de 1.900 millones de dólares argumentando pérdidas por el retraso en la fusión.

La dura oposición de los estados a esta fusión radica en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

El juicio antimonopolio se fijó para el 2 de marzo de 2027, lo que supuso un revés para el conglomerado de medios, que había solicitado el inicio del juicio para noviembre argumentando que una demora prolongada pone en riesgo la fusión.