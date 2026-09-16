Parlamento de Bolivia instala sesión que discute la ampliación del estado de excepción

La Asamblea inició a las 16:30 hora local (20:30 GMT) con la lectura de las normas que regulan el estado de excepción, a lo que siguió el informe del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, sobre las acciones asumidas desde el inicio de la medida el 20 de junio pasado.

Oviedo explicó ante los legisladores que la ampliación del estado de excepción es "para cuidar la vida de los ciudadanos" y "la economía" del país, y preservar los derechos a la "educación, comercio, trabajo y libre tránsito".

"Venimos a pedir que se garantice el derecho que tienen todos los bolivianos y las bolivianas de vivir en paz y trabajar", añadió el titular de la cartera de Gobierno.

Por su parte, Justiniano justificó que tras la aplicación del estado de excepción la conflictividad "disminuyó considerablemente, pero no desapareció" y mencionó que hubo "72 eventos" de conflictividad en los dos primeros meses de la disposición.

Justiniano indicó que no todo el país enfrenta el mismo nivel de riesgo, que principalmente se sitúa en el departamento oriental de Santa Cruz, el motor económico del país, y las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.

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Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Paz.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que tiene una vigencia de 90 días y que fue ampliada antes de su conclusión por el mismo tiempo.

La anterior semana, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al Gobierno y a los sectores sociales bolivianos "priorizar el diálogo" y "abstenerse de realizar bloqueos", y fortalecer la convivencia democrática pese a sus diferencias.

Esta jornada, el principal dirigente de la COB, Mario Argollo, afirmó que "no habría justificativo legal para ampliar el estado de excepción" debido a que en estos tres meses hubo tranquilidad en Bolivia.