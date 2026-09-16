Parlamento sirio aprueba por unanimidad abolir una corte antiterrorista de la era Al Asad

"La Asamblea Popular aprobó por unanimidad, durante su tercera sesión del primer período extraordinario de sesiones, un proyecto de ley para abolir el Tribunal Antiterrorista y anular sus efectos", informó la agencia de noticias oficial siria SANA.

Con esta votación, la Cámara baja derogó el decreto legislativo 22 de 2012, con el que Al Asad creó el tribunal en medio de la severa represión durante las protestas en su contra que desembocaron en la guerra civil siria.

Esta corte procesó a "miles" de personas con cargos relacionados con el terrorismo durante años, por lo que el Parlamento sirio encomendó al Consejo Judicial Supremo la tarea de anular los efectos de sus veredictos y devolver los bienes confiscados a los afectados, según declaró a SANA la diputada Nour Arabo.

El tribunal, que según organizaciones de derechos humanos emitió sentencias contra disidentes bajo vagas acusaciones de terrorismo, quedó suspendido de facto tras la caída del régimen de Al Asad en diciembre de 2024.

Además, el Ministerio de Justicia de las nuevas autoridades de Damasco ya había abierto investigaciones sobre los jueces que conformaban esa corte, mientras que también comenzó a recabar denuncias de los afectados.

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El parlamentario Yaser al Shahada dijo a SANA que la votación de este miércoles constituye "un paso importante hacia la consecución de la justicia para los sirios y el fin de las leyes y tribunales excepcionales", mientras que deseó que esta medida sea seguida de una revisión de todo el sistema de la era de Al Asad.

En octubre de 2025, el Ministerio de Justicia sirio anunció la anulación de al menos 287.000 condenas impuestas por los tribunales militares y antiterroristas del régimen de Al Asad. Según Amnistía Internacional, muchas de ellas estaban "basadas en cargos comúnmente empleados para penalizar el ejercicio de los derechos humanos".