Presidente del Gobierno español recuerda a Víctor Jara a los 53 años de su asesinato

Presidente del Gobierno español recuerda a Víctor Jara a los 53 años de su asesinato

Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recordado esta noche al cantautor chileno Víctor Jara a los 53 años de su asesinato después de haber sido detenido y torturado en septiembre de 1973, tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, por su militancia en el Partido Comunista.