Ramaphosa suspende su agenda pública por problemas de salud tras la cumbre de los BRICS

“La Presidencia informa que, debido a problemas de salud, el presidente Cyril Ramaphosa ha suspendido temporalmente su participación en actos públicos”, indicó Pretoria en un comunicado.

Su equipo médico recomendó al mandatario —quien regresó el lunes de la reunión de los BRICS en Nueva Delhi— que guarde reposo para su recuperación, añadió el documento sin precisar detalles sobre su condición de salud.

El jefe de Estado solicitó a los ministros de las distintas carteras que lo representen en las actividades públicas programadas.

Durante su intervención el pasado sábado en la cumbre en la capital india, el líder sudafricano exigió rendición de cuentas por el "genocidio en curso contra los palestinos" y la "guerra ilegal contra Irán", además de reclamar un asiento permanente para África en el Consejo de Seguridad de la ONU.

“El derecho internacional no puede aplicarse de manera selectiva: los mismos principios deben aplicarse a todos los Estados y las mismas protecciones deben aplicarse a todos los pueblos”, afirmó Ramaphosa, quien defendió la necesidad de reformar la estructura de Naciones Unidas e impulsar el financiamiento para el desarrollo mediante el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD).

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El gobernante sudafricano se sumó también al consenso de la Declaración de Nueva Delhi, el documento de 140 puntos aprobado por los líderes del bloque para responder a la crisis regional, hacer un llamado a la máxima contención en Oriente Medio y rechazar las sanciones unilaterales contrarias al derecho internacional.