Rosa Montero: "Debemos conseguir una moratoria con la IA o vamos directos a la catástrofe"

Montero, que ya advirtió del peligro de "extinción de la especie humana" por la pérdida de control de la IA en su anterior novela, 'Animales difíciles' (Seix Barral, 2025), regresa ahora con un tono más luminoso y humorístico en 'Un día en la vida de Clarita' (Alfaguara, 2026), un "cuento para adultos" que define como "un patito feo en versión punky".

En un encuentro con periodistas en Madrid, Montero relacionó el auge de la IA con los malos resultados de España en el informe PISA en cuanto a la falta de comprensión lectora de los jóvenes. "Cuando algo hace una función nuestra mejor que nosotros, esa función se va atrofiando", afirmó, haciendo hincapié en que el deterioro cognitivo es generalizado.

"Lo que llamamos multitarea, lo único que hace es atocinarnos, hace que disminuya el grosor de la materia gris en una zona del cerebro que se llama córtex del cíngulo anterior, una zona muy importante para el funcionamiento cerebral, o sea que directamente nos estamos cargando el cerebro", añadió la Premio Nacional de las Letras 2017.

'Un día en la vida de Clarita' es una novela breve sobre una empleada de un banco solitaria, meticulosa e invisible, en su último día de trabajo antes de la jubilación. La trama transcurre en apenas unas horas y se vuelve trepidante a raíz de un suceso inesperado que la obliga a reaccionar y despierta algo nuevo en su interior.

La autora lo define como un libro de contrarios porque es muy "realista" pero también "grotesco"; habla de cosas "terroríficas", como el maltrato y el abuso laboral -algo más habitual de lo que parece y que dice haber sufrido en carne propia-, pero a la vez hay mucho humor; es intimista hasta que irrumpe la acción y la adrenalina.

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Sobre el abuso y la humillación, la autora de 'La hija del caníbal' (1997) o 'La loca de la casa' (2003) dice que es una de las cosas que más le horrorizan y que tiene efectos espeluznantes.

"Probablemente las guerras y todo lo horrible que pasa en el mundo viene de la humillación, porque es algo que te pudre", señala y pone como ejemplo los casos de tiroteos en colegios en Estados Unidos: "Todos esos chavales que se dedican a matar a sus compañeros, todos han sido maltratados".

En su novela, Montero apuesta por una posibilidad más optimista para encauzar el odio y la rabia y recuerda que nunca es tarde para reinventarse.

"Cuando parece que todo está perdido, que ya no te queda nada donde agarrarte, creo que el ser humano tiene la capacidad insólita para volver a inventarse otra vida", asegura la escritora, que dice haberlo hecho "al menos cuatro veces".