Rusia pide vetar una eventual manifestación de la oposición en Viena este domingo

El Ministerio de Exteriores austríaco confirmó a la agencia local APA haber transferido a las fuerzas de seguridad una nota enviada por la legación diplomática pidiendo medidas extraordinarias de seguridad durante la jornada electoral rusa, incluido el veto a una protesta de la que la policía hasta el momento no tenía información.

En su solicitud escrita, la embajada exige reforzar el perímetro de seguridad en torno a su sede, realizar inspecciones con perros detectores de explosivos y cortar el tráfico en varias calles adyacentes.

En declaraciones a APA, fuentes de la Policía de Viena dijeron que se actuará bajo los "criterios técnicos y legales habituales", evaluando los riesgos reales antes de adoptar medidas.

Añadieron que hasta el momento a la Policía no le consta ninguna comunicación oficial sobre convocatorias de concentraciones cerca de la embajada, aunque recordaron que aún pueden llegar notificaciones al respecto, dado que la legislación local permite anunciar actos públicos hasta 48 horas antes de su celebración.

Según APA, si bien no hay convocadas grandes manifestaciones, se esperan pequeñas protestas pacíficas del exilio ruso.

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En los pasados comicios presidenciales, en torno a la embajada rusa hubo concentraciones contra el régimen del presidente, Vladímir Putin, y la invasión de Ucrania.